Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund oggi 25 agosto

Martedì 25 agosto il differenziale ha aperto a 143,7 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 144 di lunedì. Avvio in rialzo per la Borsa di Milano (+0,72%)

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 25 agosto, ha aperto a 143,7 punti base, in calo rispetto ai 144 della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,952% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,72% a 20.262 punti. Positive anche le altre Borse europee: Londra guadagna lo 0,39% a 6.128 punti, Parigi lo 0,3% a 5.023 punti e Francoforte lo 0,54% a 13.136 punti.

L'andamento del 24 agosto Lunedì 24 agosto, lo spread ha chiuso a 144 punti base dopo aver aperto a 142. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo 0,94%. Ieri chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha guadagnato il 2,12 % a 20.113 punti. Chiusura positiva per le principali Borse europee. La migliore è stata Francoforte (+2,36%) a 13.066 punti, seguita da Parigi (+2,28%) a 5.007 punti, Madrid (+1,82%) a 7.109 punti e Londra (+1,71%) a 6.104 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)