Spread Btp/Bund apre a 139 punti oggi 20 agosto

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), giovedì 20 agosto, ha aperto a 139 punti base, sullo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,91% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ).

L'andamento del 19 agosto

Mercoledì 19 agosto, lo spread, dopo aver aperto a 139,6 punti base, ha chiuso stabile a 139. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,91%. Dopo un'apertura poco mossa, Piazza Affari ha chiuso in rialzo. Il Ftse Mib guadagna l'1,06% a 20.055 punti. Positive anche le principali borse europee. In rialzo Parigi (+0,79%), Francoforte (+0,74%), Madrid (+0,72%) e Londra (+0,58%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).