Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund oggi 19 agosto

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), mercoledì 19 agosto, ha aperto a 139,6 punti base, in rialzo rispetto ai 138,5 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,919% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ).

L'andamento del 18 agosto

Ieri, martedì 18 agosto, lo spread aveva aperto a 138 punti base - stabile rispetto alla chiusura di lunedì - e aveva terminato la giornata a 138,5. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato allo 0,9%. Conclusione in calo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib aveva ceduto lo 0,52% a 19.845 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Termine di seduta in rosso anche per le altre principali Borse europee: Parigi aveva ceduto lo 0,68% a 4.938 punti, Francoforte lo 0,3% a 12.881 punti e Londra lo 0,83% a 6.076 punti.