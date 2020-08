Spread Btp/Bund apre a 141 punti oggi 14 agosto

L'andamento del 13 agosto

Ieri, giovedì 13 agosto, per lo spread era stata una giornata stabile: aveva aperto e chiuso a 142 punti, poco sopra i 141 della chiusura di mercoledì. Il rendimento del decennale italiano era pari all'1%. Seduta in calo per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib aveva ceduto lo 0,88% a 20.257 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Deboli anche gli altri principali Mercati europei: Parigi aveva perso lo 0,61% a 5.042 punti, Londra l'1,3% a 6.198 punti e Francoforte lo 0,32% a 13.016 punti.