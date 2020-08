Spread Btp/Bund apre a 141 punti oggi 12 agosto

L'andamento dell'11 agosto

Martedì 11 agosto, lo spread, dopo aver aperto a 144 punti base, stabile rispetto alla chiusura di lunedì, ha chiuso in calo a 141,8, con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,939%. Durante la mattinata il differenziale era già sceso a 142. Giornata più che positiva per la Borsa di Milano, che ha chiuso in rialzo del 2,84% a 20.209 punti. Tutti in rialzo i mercati azionari del Vecchio continente: Londra (+1,68%), Parigi (+2,41%) e Francoforte (+2,04%.%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).