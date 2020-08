Spread Btp/Bund apre a 146 punti oggi 7 agosto

L'andamento del 6 agosto

Giovedì 6 agosto, lo spread, dopo aver aperto a 147 punti base, stabile rispetto ai 147,9 della chiusura di mercoledì, ha chiuso in leggero calo a 146, con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,92%. Durante la mattinata il differenziale era salito a quota 149. Dopo un'apertura in calo, la Borsa di Milano ha chiuso in seduta negativa, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in ribasso dell'1,34% a 19.475 punti. Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi: la Borsa di Londra ha chiuso in ribasso dell'1,23%, Parigi in calo dello 0,98% e Francoforte dello 0,54% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).