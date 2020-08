Spread Btp/Bund apre a 143 punti oggi 10 agosto

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 10 agosto, ha aperto a 143 punti base, sugli stessi livelli della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,92% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 7 agosto

Venerdì 7 agosto, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 143 punti base, in calo rispetto all'apertura a 146.La Borsa di Milano, dopo aver aperto in calo con il Ftse Mib a -0,24% a 19.428 punti, a metà giornata è calata ulteriormente, cedendo l'1% ma a fine giornata ha chiuso con il segno più (+0,21%). Chiusura in ordine sparso, invece, per le altre principali Borse europee: la migliore è stata Francoforte (+0,66%), mentre Londra e Parigi non sono andate lontano dalla parità (entrambe +0,09%). Negativa invece Madrid che ha chiuso con -0,1% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).