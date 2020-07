1/15 ©Fotogramma

Estate difficilissima per le destinazioni costiere e le città d'arte italiane. Tutta colpa del coronavirus e delle sue conseguenze, dalla chiusura dei voli aerei alla quarantena prevista per gli arrivi extra-Schengen che limitano gli arrivi dall'estero. In Italia a resistere saranno la montagna e i piccoli borghi sparsi per lo Stivale

Coronavirus, gli aggiornamenti live