Dl Semplificazioni, il report della Luiss School of Government

In questo Policy Brief la School of Government della LUISS riflette “a caldo” sull’intento del governo di stimolare la crescita, anche attraverso il recente DL semplificazioni. Ecco il testo integrale del report

La grave crisi economica che ha già investito l’Italia all’indomani della pandemia da Coronavirus è profonda, come diventerà ancor più evidente nelle prossime settimane. Nel nostro Paese, una efficace politica di semplificazione amministrativa potrebbe consentire uno sviluppo economico più intenso. Su questi due dati di fatto concordano tutti i dati e le previsioni ufficiali riguardanti l’Italia. Risulta condivisibile, dunque, l’intento del Governo di stimolare la crescita anche col recente DL semplificazioni. In attesa di un testo definitivo del provvedimento, questo Policy Brief della School of Government della LUISS contiene alcune riflessioni “a caldo”.

Pare positivo, innanzitutto, l’alleggerimento della disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Il tutto da una parte senza abbandonare i necessari controlli di legalità e dall’altra senza escludere la possibilità di avvalersi di Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità. Utilissimo inoltre iniziare a mettere mano agli “incentivi” alla semplificazione. Condivisibile è la proposta di circoscrivere a specifiche condotte illecite il reato di “abuso d’ufficio” e di limitare la responsabilità per danno erariale degli amministratori pubblici. Meno felice, per quanto in parte spiegabile, è la scelta compiuta dal Governo di ricorrere a un decreto-legge per semplificare. Come insegna la storia – recente e non solo – del nostro Paese, la bacchetta magica per la semplificazione non esiste. Il decreto-legge implica necessariamente, su questo fronte, eccessi di eterogeneità e aggravi di incertezza (per esempio per i contratti pubblici). Bisognerebbe invece dare attuazione alle regole di semplificazione che già esistono ovvero operare sulla riscrittura delle regole a regime anziché introdurre deroghe ed eccezioni. Queste direttrici dell’intervento semplificatorio dovrebbero essere attuate con l’effettivo contributo del Parlamento.