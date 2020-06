Sky presenta il report della Luiss School of Government

In anteprima l'analisi mensile in collaborazione con la Luiss School of European Political Economy (SEP) e con il CISE, Centro Italiano Studi Elettorali, che rappresenta una guida unica dello scenario politico ed economico in Italia

Il team della Luiss School of Government, guidato dal direttore Giovanni Orsina, sarà ospite dei programmi di approfondimento politico di Sky TG24 con cadenza regolare, per sviluppare il lavoro di analisi e di commento della politica italiana e internazionale.

Per capire e raccontare ciò che sta avvenendo e potrà avvenire, per inquadrare le scelte dei governi e il contesto in cui vengono realizzate, per offrire al pubblico le coordinate necessarie per intrepretare un periodo così incerto e imprevedibile. L’eccellenza e l’autorevolezza della Luiss School of Government nella ricerca e nell’analisi delle politiche pubbliche si uniscono all’interesse e alla capacità di divulgazione di Sky TG24 nel racconto della politica, così da offrire un’informazione puntuale e profonda.

In Italia e nel mondo, la politica è chiamata a nuove sfide. Siamo in un periodo di grandi mutamenti sociali, economici, scientifici ed anche politici. Sono mutamenti che meritano attenzione, ricerca, approfondimento e, dunque, divulgazione e analisi accurate. Per questa ragione Sky TG24 e la School of Government della Luiss Guido Carli avviano una collaborazione sull’analisi delle sfide, presenti e future, del policy making.

L'anteprima del "Monthly Report on Italy"

Sky TG24, inoltre, divulgherà in anteprima il "Monthly Report on Italy", l’analisi che la Luiss School of Government – in collaborazione con la Luiss School of European Political Economy (SEP) e con il CISE, Centro Italiano Studi Elettorali – realizza ogni mese e che rappresenta una guida unica allo scenario politico ed economico, al processo decisionale e alle tendenze dell'opinione pubblica in Italia. A partire da domani, quando il direttore della Luiss School of Government, Giovanni Orsina, presenterà il report di giugno alle 10.30, all’interno del programma "Start".

Altre ricerche, report e studi della Luiss School of Government saranno invece il punto di partenza per la costruzione di inchieste e servizi speciali da parte della redazione di Sky TG24.

"La partnership con la Luiss School of Government – spiega il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis – si inserisce nella strategia editoriale della nostra testata, che punta sulla profondità dell’informazione e sul racconto delle decisioni che cambiano la vita dei cittadini, guardando sempre al contesto in cui l’informazione si sviluppa. Perché sempre di più per farsi un’opinione serve uno sguardo completo".

Una partnership per il futuro

"Costruire una relazione virtuosa fra ricerche, riflessioni accademiche e opinione pubblica è sempre importante – commenta il direttore della Luiss School of Government Giovanni Orsina - ma lo è ancora di più nel mondo post-Covid. La Luiss School of Government è una struttura di alta formazione che si rivolge alle istituzioni e al mondo delle professioni, con anche l’obiettivo di dare un contributo rigoroso e chiaro al dibattito pubblico. Insieme a Sky TG24 avremo un’opportunità preziosa per allargare lo sguardo sul Paese".

In un momento complesso come l’attuale, la partnership tra Sky TG24 e la Luiss School of Government vuole diventare un punto di riferimento per analisti e stakeholders, ma anche per il pubblico a casa, nell’interpretazione dei fenomeni del policy making in generale e più in particolare della situazione dell’Italia, quale partner europeo e player mondiale nella difficile partita del post-Covid che tutti dovremo affrontare e, soprattutto, comprendere.