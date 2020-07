Dl Semplificazioni, arriva il via libera del Governo salvo intese

Dal Codice degli appalti all’abuso d’ufficio. Dai parchi nazionali e le energie rinnovabili fino al Programma nazionale di riforma, l’assestamento di bilancio, la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Tutto in una lunga discussione in Consiglio dei MInistri durata ore. Poi è arrivato il via libera del governo al decreto semplificazioni, "salvo intese": perchè ancora tengono banco le divergenze sull'abuso d'ufficio e sulle deroghe alle norme di appalti e opere pubbliche da affidare a commissari.

Il consiglio dei ministri viene convocato in tarda serata (ore 21.30, ma poi comincia alle 23) e va avanti tutta la notte. Alla fine è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dover trovare la quadra tra le varie posizioni e rigidità cercando una tregua "con la formula del "salvo intese». Quindi è solo il primo tempo di una lunga trattativa.

I contenuti

48 articoli in meno di 100 pagine per realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture, ma anche per introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale e per adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza sanitaria.

Le riforme

Ma in consiglio dei Ministri c’è anche il Programma nazionale di riforma, che serve per andare in Europa con un piano credibile di riforme e che il giorno prima del tour europeo del premier, che inizia oggi, riceve il via libera dei ministri. Approvato anche il ddl sull’assestamento di bilancio. Ma si profila il terzo scostamento di bilancio del 2020: altri 20 miliardi di euro per mettere in sicurezza le misure di contenimento pensate per combattere la crisi creata dall’epidemia. L’autorizzazione dovrà arrivare entro la fine di luglio.