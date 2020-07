Spread Btp/Bund apre a 165 punti oggi 2 luglio

Giovedì 2 luglio il differenziale ha aperto a 165 punti base, praticamente stabile rispetto alla chiusura a 166 di mercoledì. La Borsa di Milano apre in rialzo con il Ftse Mib che in avvio sale dell'1,03% a 19.530 punti

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ): oggi, giovedì 2 luglio, all'avvio ha segnato 165 punti base, contro i 166 della chiusura di mercoledì 1 luglio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,26% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ). La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib in avvio sale dell'1,03% a 19.530 punti. Positive anche le aperture per le principali Borse europee. Francoforte sale dello 0,96% con il Dax a 12.378 punti. Parigi è più marginale con un +0,08% e il Cac 40 a 4.939 punti. Londra segna un +0,63% con il Ftse 100 a 6.196 punti.

L’andamento dell'1 luglio

Mercoledì 1 luglio, lo spread ha chiuso a 166 punti base dopo aver segnato all'avvio 170,9 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,26%. Ieri, dopo un'apertura in rialzo, la Borsa di Milano ha girato in negativo e ha chiuso in ribasso dello 0,23%. Chiusura in rosso per le Borse europee. La peggiore è stata Francoforte (-0,41%), seguita da Londra (-0,19%), Parigi (-0,18%) e Madrid (-0,06%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).