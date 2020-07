Spread Italia, il differenziale Btp-Bund in tempo reale oggi 1 luglio

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 1 luglio, all'avvio ha segnato 170,9 punti base, rispetto ai 171 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è in leggero calo all'1,25% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,30% a 19.432 punti. Avvio cauto per le altre principali Borse in Europa: Londra si è posizionata a quota 6.169 in apertura ed è poi scivolata in calo dello 0,12%; Parigi è partita poco variata (+0,08% a 4.939 punti); solo Francoforte ha avviato la seduta in rialzo dello 0,66% e ha tenuto quota 12.391.