Spread Btp/Bund apre a 164 punti oggi 24 giugno

Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 24 giugno, all'avvio ha segnato 164 punti base, contro i 170,8 della chiusura di martedì 23. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,24% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,32% a 19.777 punti. Apertura in calo per le principali Borse europee. Francoforte cede lo 0,51% a 12.459 punti, Londra lo 0,62% a 6.280 punti e Parigi lo 0,64% a 4.985 punti.