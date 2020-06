Spread, l'andamento in tempo reale oggi 23 giugno

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), martedì 23 giugno, ha aperto a 171 punti base, poco mosso rispetto ai 172 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,29% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ). Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib segna un +0,76% a 19.625 punti.

L'andamento del 22 giugno

Lunedì 22 giugno, lo spread ha chiuso a 172 punti base dopo aver aperto a 177. Ieri giornata negativa per i mercati azionari europei: chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,72%. Seduta di ribassi per le Borse del Vecchio continente, con gli investitori che restano cauti per i timori legati alla pandemia di coronavirus. A Parigi il Cac 40 ha terminato in flessione dello 0,62%, a Londra il Ftse 100 ha ceduto lo 0,72% mentre a Francoforte il Dax ha perso lo 0,55% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).