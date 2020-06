Spread Btp/Bund apre a 177 punti oggi 22 giugno

Lunedì 22 giugno il differenziale ha aperto a 177 punti base, stabile rispetto alla chiusura di venerdì. Apertura in calo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib cede l'1,11% in avvio di seduta

Apertura in stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 22 giugno, all'avvio ha segnato 177 punti base, stesso livello della chiusura di venerdì 19. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,35% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in calo per la Borsa di Milano: in avvio di seduta l'indice Ftse Mib cede l'1,11% a 19.402 punti.

L’andamento del 19 giugno

Venerdì 19 giugno, lo spread aveva aperto a 178 punti base per poi chiudere stabile a 177, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,35%. Piazza Affari aveva concluso la settimana in positivo con l'indice Ftse Mib che ha fatto segnare un +0,88% a 19.618 punti. Conclusione positiva anche per le altre principali Borse europee. Parigi +0,42% a 4.979 punti e Londra +1,03% a 6.288 punti. Più cauta Francoforte, che aveva limitato il rialzo allo 0,25% a 12.312 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).