Spread Italia, l'andamento in tempo reale oggi 25 giugno

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 25 giugno, ha aperto a 171 punti base, sostanzialmente stabile rispetto ai 170 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,26%% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 24 giugno

Mercoledì 24 giugno, lo spread ha chiuso in rialzo a 170 punti base e con il tasso sul decennale del Tesoro all'1,26%. In mattinata il differenziale aveva aperto a 164 punti, contro i 170,8 della chiusura di martedì 23. Ieri, chiusura in forte perdita per le principali Borse europee. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha perso il 3,42% a 19.162 punti. Male anche le altre: Francoforte -3,43% a 12.093 punti, Madrid -3,27% a 7.195 punti, Londra -3,11% a 6.123 punti, Parigi -2,92% a 4.871 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).