Spread Btp/Bund apre a 181 punti oggi 16 giugno

Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ): oggi, martedì 16 giugno, all'avvio ha segnato 181 punti base, contro i 190 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,42% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ).

L’andamento del 15 giugno

Ieri, lunedì 15 giugno, lo spread aveva aperto a 190 punti base per poi chiudere sulla stessa cifra e con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,45%.Chiusura in positivo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,43% a 18.969 punti. Hanno chiuso in rosso, invece, le altre principali Borse europee. La peggiore, nel primo giorno della settimana, è stata Londra (-0,66%) a 6.064 punti, seguita da Parigi (-0,49%) a 4.815 punti, Madrid (-0,46%) a 7.259 punti e Francoforte (-0,32%) a 11.911 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).