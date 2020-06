Spread, l’andamento del differenziale in tempo reale oggi 17 giugno

Mercoledì 17 giugno il differenziale ha aperto a 181 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 177 del giorno precedente. Piazza Affari apre in lieve rialzo con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,23%

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 17 giugno, ha aperto a 181 punti base, in rialzo rispetto ai 177 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,39% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre in lieve rialzo con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,23%. Poco mosso l'avvio di seduta per le principali borse europee. Parigi apre invariata 4,952 punti, contrastate Londra (+0,38% a 6.266 punti) e Francoforte, che cede lo -0,03% a 12.312 punti.