Spread Btp/Bund apre a 182 punti oggi 18 giugno

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 18 giugno, all'avvio ha segnato 182 punti base, contro i 181 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,41% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre debole. Il primo Ftse Mib segna un -0,12% a 19.561 punti. Dopo l’avvio c’ stato subito il rimbalzo con il Ftse Mib che guadagna un marginale 0,22%. Borse europee in calo in apertura. Parigi segna un -0,35% con il Cac 40 a 4.978 punti. Francoforte registra invece un -0,28% con il Dax a 12.347 punti. Londra cede lo 0,59% con il Ftse 100 a 6.218 punti.