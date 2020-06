Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 15 giugno, ha aperto a 190 punti base, praticamente stabile rispetto ai 189 della chiusura di venerdì 12. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,43% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 12 giugno

Venerdì 12 giugno lo spread ha chiuso in leggero calo: all'avvio ha segnato 191 punti base, stesso valore della chiusura di giovedì, poi a metà giornata è sceso sotto quota 190 e ha terminato a 189. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,45%. Ultima seduta di settimana a più facce per Piazza Affari e le Borse europee: dopo un avvio debole, nella prima parte della giornata i Mercati hanno cercato di recuperare dallo scivolone della vigilia, ma nel finale si è concretizzato un clima nettamente meno positivo. A Milano l'indice Ftse Mib ha aperto a -1,24% e, dopo i tentativi di recuperare le perdite di giovedì, ha chiuso in crescita dello 0,43% a 18.888 punti. Hanno concluso la seduta attorno alla parità anche le altre principali Piazze europee: Londra è salita dello 0,45%, Parigi in rialzo dello 0,49%, Francoforte ha segnato una contrazione finale dello 0,18% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).