Spread Btp/Bund apre a 191 punti oggi 12 giugno

L’andamento dell'11 giugno

Ieri, giovedì 11 giugno, lo spread aveva aperto a 190 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 188 di mercoledì. Durante la giornata era sceso a 184, ma poi era risalito fino a chiudere a quota 191 e con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,49%. Era stata una giornata nera per le Borse europee, in scia ai timori di una seconda ondata di coronavirus negli Stati Uniti e alla situazione preoccupante in America Latina. Piazza Affari aveva chiuso in forte calo: Ftse Mib -4,81% a 18.806 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In profondo rosso anche gli altri principali Mercati europei: Francoforte -4,39% a 11.979 punti, Londra -4,01% a 6.075 punti, Parigi -4,71% a 4.815 punti. L'indice Euro stoxx 600, che raggruppa i principali titoli quotati sulle Borse europee, aveva lasciato sul terreno il 4,10%. Un calo che si è tradotto in 328 miliardi in termini di capitalizzazione bruciati in un'unica seduta (21,6 la sola Milano).