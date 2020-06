Spread, l’andamento del differenziale in tempo reale oggi 11 giugno

L'andamento del 10 giugno

Ieri, mercoledì 10 giugno, lo spread ha chiuso a 188 punti base, in deciso rialzo rispetto ai 180 dell'apertura e ai 178 della chiusura del giorno prima. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,54%. Ieri, dopo un avvio in rialzo, Piazza Affari ha girato in negativo, chiudendo in calo: l'indice Ftse Mib ha perso lo 0,86% a 19.758 punti. Seduta debole per i listini europei. Londra, che ha tenuto più degli altri, ha chiuso in calo dello 0,10%, Francoforte ha segnato un ribasso dello 0,70% mentre Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,82%. La peggiore è stata Madrid (-1,14%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).