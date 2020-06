Industria, Istat: -19,1% produzione ad aprile e -42,5% su anno

I dati mostrano, su base mensile, una nuova e "marcata" contrazione. "Le misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19 hanno determinato la forzata chiusura dell'attività di molti settori per l'intero mese, con effetti negativi rilevanti sui livelli produttivi", spiega l'Istituto. Il calo annuo segna un nuovo record negativo. Per autoveicoli -100%

Ad aprile la produzione industriale registra su marzo una nuova "marcata" contrazione, pari al 19,1%. Mentre nella media del periodo febbraio-aprile, il livello della produzione cala del 23,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Lo rilevano i dati dell' Istat , che evidenziano anche che la caduta su base annua arriva al 42,5% (dato corretto per gli effetti di calendario): si tratta di un "nuovo record della serie storica disponibile, che parte dal 1990, superando i valori registrati nel corso della crisi del 2008-2009". Alla base della contrazione, spiega l'Istituto , ci sono "le misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19" che "hanno determinato la forzata chiusura dell'attività di molti settori per l'intero mese, con effetti negativi rilevanti sui livelli produttivi" ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE SUL CORONAVIRUS ).

Istat: calo mensile meno ampio, ma peggio su anno

La caduta su base mensile della produzione industriale ad aprile rappresenta "una nuova, marcata flessione", che arriva al -19,1%, "seppure meno ampia di quella di marzo (-28,4%)", sottolinea l'Istat nel commento. "L'unico comparto in leggera crescita" è quello farmaceutico (+2,0%), mentre rimane sostanzialmente stabile quello alimentare (-0,1%). Su base annua, invece, "l'indice corretto per gli effetti di calendario diminuisce in modo ancor più accentuato di quanto osservato il mese precedente, con una flessione del 42,5%". A marzo la discesa tendenziale era stata del 29,4%.