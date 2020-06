Coronavirus, Istat: crollo consumi, -4% nei primi tre mesi del 2020

La quarantena provocata dall'emergenza sanitaria del Covid ( CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ) "ha prodotto un calo di circa il 4% della spesa media mensile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". A dirlo è l'Istat , comunincando le stime preliminari del primo trimestre 2020 sui consumi delle famiglie italiane. Ancora, si legge nella nota dell'istituto , "la marcata riduzione dell'offerta e della domanda commerciale al dettaglio ha determinato una flessione delle spese diverse da quelle per prodotti alimentari e per l'abitazione di oltre il 12% rispetto al primo trimestre 2019".

Le previsioni dell'istituto

approfondimento

Istat, Pil -8,3% nel 2020. Parziale ripresa del +4,6% solo nel 2021

Soltanto ieri Istat aveva annunciato una "marcata contrazione del Pil nel 2020", arrivando a prevedere una flessione dell’8,3% a causa dell’emergenza coronavirus in corso. Le amare previsioni sono trapelate attraversi i risultati dello studio 'Prospettive per l'economia italiana' condotto proprio dall’Istituto stesso. Tra gli elementi più preoccupanti, il calo delle esportazioni, degli investimenti e, di contro, l'aumento degli inattivi.

I dati dello scorso anno

L'anno scorso le famiglie hanno speso per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche in media 464 euro mensili, "senza sostanziali differenze rispetto ai 462 euro del 2018", evidenzia l'Istat. "Un aumento significativo di spesa" si registra per le verdure (63 euro mensili, +2,0% rispetto all'anno precedente), "che rappresentano il 2,5% della spesa totale, dopo carni (3,8% della spesa complessiva) e pane e cereali (3,0%)". Solo la spesa per frutta (che pesa sulla spesa totale per l'1,6%) "diminuisce significativamente nel 2019 (42 euro mensili, -2,5% sul 2018)".