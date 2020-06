Istat, Pil -8,3% nel 2020. Parziale ripresa del +4,6% solo nel 2021

L'Istituto pubblica i risultati dello studio 'Prospettive per l'economia italiana' : "Il dilagare dell'epidemia di Covid-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal Governo hanno determinato un impatto profondo"

L’Istat informa che ci sarà "una marcata contrazione del Pil nel 2020" e prevede una flessione dell’8,3% a causa dell’emergenza coronavirus. Sono i risultati dello studio 'Prospettive per l'economia italiana' condotto dall’Istituto. Per una ripresa parziale occorrerà attendere il 2021, con una previsione di rialzo del 4,6%. Calano anche i consumi delle famiglie e le esportazioni del nostro Paese, crollano gli investimenti e aumentano gli inattivi (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE).