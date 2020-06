Produzione industriale, Istat: -10% in Lombardia

Nel primo trimestre in Lombardia l'industria ha perso il 10% (variazione congiunturale, -10,1% variazione tendenziale) e l'artigianato il 13,2% (congiunturale, -12,9% tendenziale). I dati sono di un'analisi su 1.724 imprese industriali e 1.366 artigiane, presentata da Laura Iacovone, professoressa aggregata della Bocconi di Milano, nel webinar "Le imprese manifatturiere in Lombardia e l'impatto di Covid-19". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il calo

Le variazioni congiunturali vedono in calo sia gli ordini interni (-9,5% industria e -14,2% artigianato) che esteri (-5,5% industria e -1,9% artigianato), con una quota di fatturato estero del 40,3% per l'industria e del 7,8% dell'artigianato, con un calo del fatturato totale del 9,8% nell'industria e del 12,7% nell'artigianato. Le variazioni tendenziali della produzione per settore vedono alimentare al -1,4%, chimica -1,7%, carta-stampa -6,8%, gomma plastica -7,5%. Peggio pelli-calzature -23%, abbigliamento -19%, legno-mobilio -18,8%, siderurgia -15,8%, mineraria non metallurgica -15,1%, trasporti -13,4%, meccanica -10,1%.