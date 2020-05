Coronavirus, Gualtieri: “Risorse Ue sono un’occasione storica”

Il ministro dell’Economia parla a Sky Tg24 degli interventi europei per fronteggiare l’emergenza Covid-19: “Una grande opportunità per rendere l'Italia un Paese più moderno e giusto”. Sui dati: "numeri in netto miglioramento che consentono di essere cautamente ottimisti”. Poi sull’attivazione del Mes in futuro: “Vedremo”

"È importante spendere bene" le risorse che arriveranno dall’Ue per far fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). "È un’occasione storica, una grande opportunità per rendere l'Italia un Paese più moderno e giusto". A dirlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che, intervistato a Sky Tg24, aggiunge: “Le risorse arriveranno all'inizio del 2021. È prematuro parlare di scostamenti aggiuntivi, se servono risorse aggiuntive lo faremo a tempo debito". Poi, sull’attivazione del Mes in futuro risponde: "Vedremo".

Coronavirus, “numeri in netto miglioramento” approfondimento Recovery Fund, von der Leyen illustra il piano europeo da 750 miliardi Sui dati relativi all’emergenza coronavirus, Gualtieri spiega che abbiamo "dei numeri in netto miglioramento, che consentono di essere cautamente ottimisti sul futuro". E ribadisce: "La prima misura economica è il contenimento del virus, per questo abbiamo adottato fin dall'inizio una linea della massima prudenza e ancora adesso, pure in una fase di riapertura prudente e graduale, monitoriamo con attenzione gli sviluppi dell'epidemia e ci sono delle regole precise per valutare i passi avanti necessari".