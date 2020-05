Spread Italia, l’andamento in tempo reale oggi 18 maggio

Lunedì 18 maggio il differenziale ha aperto a 238 punti base, in lieve rialzo rispetto alla chiusura a 237 di venerdì 15 maggio. Piazza Affari e le altre principali Borse europee hanno iniziato la settimana in positivo

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 18 maggio, ha aperto a 238 punti base, in rialzo rispetto ai 237 della chiusura di venerdì 15 maggio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,86% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,87% a 16.998 punti. Le altre Borse europee aprono in deciso rialzo. Francoforte segna un +2,09% con il Dax a quota 10.683 punti. Parigi sale dell'1,95% con il Cac 40 a quota 4.361 punti mentre Londra registra un +2,19% con il Ftse 100 a 5.926 punti.

L'andamento del 15 maggio

Venerdì 15 maggio, lo spread ha chiuso a 237 punti base, in rialzo rispetto ai 233 punti dell'apertura. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,84%. Chiusura di settimana, fiacca per Milano, che ha segnato un -0,09% terminando le negoziazioni a 16.852,35 punti. Parigi ha registrato un +0,11%, archiviando la seduta a 4.277,63 punti. Bene Londra (+1,01%) e Francoforte (+1,24%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).