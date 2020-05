Spread Btp/Bund apre a 236 punti oggi 15 maggio

Apertura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ): oggi, venerdì 15 maggio, all'avvio ha segnato 236 punti base, contro i 234 della chiusura di giovedì 14. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,81%% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ).

L’andamento del 14 maggio

Giovedì 14 maggio lo spread aveva aperto a 235 punti base, in rialzo rispetto ai 233 della chiusura di mercoledì, e con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,8%. Poi aveva chiuso a quota 234. Giornata negativa per Piazza Affari, con il Ftse Mib che aveva chiuso a 16.867 punti (-1,84%) dopo essere arrivato a cedere oltre il 3% nel primo pomeriggio (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Male anche le altre principali Borse europee: Parigi -1,65%; Londra -2,75%; Madrid -1,29%; Francoforte -1,95%.