Spread Italia, l’andamento in tempo reale oggi 14 maggio

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 14 maggio, ha aperto a 235 punti base, in rialzo rispetto ai 233 della chiusura di mercoledì 13 maggio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,80% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).



L'andamento del 13 maggio



Mercoledì 13 maggio, lo spread ha chiuso a 233 punti base, in calo rispetto ai 244 punti dell'apertura. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,8%. Ieri chiusura in rosso per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha perso il 2,14%. Giornata di forte calo per le principali Borse europee. La peggiore è stata Parigi (-2,85%) a 4.344 punti, seguita da Francoforte (-2,56%) a 10.542 punti, Londra (-1,51%) a 5.904 punti e Madrid (-1,94%) a 6.631 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).