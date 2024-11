Mutui, tassi in calo ma per comprare casa servono 6 anni di stipendio

Introduzione

Era da quasi due anni (dicembre 2022) che i mutui non costavano così poco in Italia. A certificarlo è il dato della Banca d’Italia che fotografa il mercato allo scorso settembre, mese in cui, tra l’altro, non c’era ancora stato il taglio ai tassi Bce decretato in ottobre.

Il tasso medio d'interesse sui nuovi mutui erogati dalle banche è al 3,82%, ai minimi da fine 2022. Per i prestiti bancari alle imprese non finanziarie, il tasso sulle nuove operazioni a settembre è calato al 4,9%, ai minimi dal maggio del 2023