Rate, tassi e rapporti con le banche. I consigli con i mutui

Introduzione

Le compravendite immobiliari sono calate del 10% lo scorso anno: ma come mai così tanti italiani hanno rinunciato ad acquistare una casa? Per chi si appresta a chiedere un mutuo ma ha ancora delle paure, Facile.it ha stilato una breve guida con alcuni consigli da seguire per superare tutte le difficoltà e intraprendere il grande passo.