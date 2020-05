Spread Btp/Bund apre a 205 punti oggi 19 maggio

Martedì 19 maggio il differenziale ha aperto a 205 punti base, in deciso calo rispetto alla chiusura a 214 di lunedì 18. Avvio in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib guadagna l'1,04% a 17.587 punti

Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 19 maggio, all'avvio ha segnato 205 punti base contro i 214 della chiusura di lunedì 18, quando aveva visto già un notevole calo da quota 238. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,6% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib guadagna l'1,04% a 17.587 punti. Apertura di giornata positiva anche per le altre principali Borse europee: Londra segna un +0,67% con il Ftse 100 a 6.088 punti. Francoforte registra un +1,28% con il Dax a quota 11.200 punti, mentre Parigi è a +0,84% con il Cac 40 a 4.536 punti.

L’andamento del 18 maggio

Lunedì 18 maggio, lo spread ha chiuso in calo a 214 punti base, col tasso sul decennale del Tesoro all'1,66% e ai minimi dal 14 aprile. In mattinata, il differenziale aveva aperto a 238 punti. Ieri chiusura in volata per la Borsa di Milano: a Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato il 3,26% a 17.401 punti. Hanno terminato in rialzo anche le altre principali Borse europee. La migliore è stata Francoforte (+5,67%) a 11.058 punti, seguita da Parigi (+5,16%) a 4.498 punti, Madrid (+4,7%) a 6.779 punti e Londra (+4,29%) a 6.048 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).