Spread Italia, l’andamento in tempo reale oggi 20 maggio

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 20 maggio, ha aperto a 211 punti base, in leggero rialzo rispetto ai 209 della chiusura di martedì 19 maggio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,65% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Partenza leggermente negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,23%. Per l'Ftse All share identico ribasso dello 0,23%. I mercati azionari in Europa hanno aperto tutti in leggero calo: Londra segna un ribasso dello 0,40%, Parigi dello 0,53% e Francoforte dello 0,41%.

L'andamento del 19 maggio

Martedì 19 maggio, lo spread ha chiuso a 209 punti base, in rialzo rispetto ai 205 punti dell'apertura. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,63%. Giornata negativa per Milano, che ha fatto segnare un -2,11% terminando le negoziazioni a 17.034 punti. Parigi ha registrato un -0,89%, Londra -0,78% e Madrid -2,51%. Unico mercato europeo in positivo Francoforte, che ha chiuso a +0,15% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).