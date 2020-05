Coronavirus Fase 2, Confesercenti: "Riapriranno solo 6 imprese su 10"

L’indagine dell’associazione su un campione di commercianti al dettaglio, bar e ristoranti. "Il 27% ha deciso di rimanere chiuso, incerto l’11%. Ma l’82% è comunque preoccupato per il futuro. Servono aiuti economici diretti e linee guida applicabili"

Non tutte le imprese hanno intenzione di riaprire lunedì 18 maggio nella Fase 2 dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Alzeranno le saracinesche 6 attività commerciali su 10 tra negozi, bar e ristoranti. Coloro che non torneranno al lavoro nutrono dubbi: temono di andare in perdita, sono perplessi sulle regole di sicurezza e c’è anche chi ha paura del contagio. Il quadro emerge da un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un campione di imprenditori del commercio al dettaglio e della somministrazione (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I DATI SUL CONTAGIO IN ITALIA).

Confesercenti: riaprirà il 62% delle imprese Gli imprenditori intenzionati ad aprire il 18 maggio sono il 62%, contro un 27% che ha invece già deciso di rimanere chiuso. Ancora incerto l'11%, che deciderà il da farsi durante il fine settimana. Tra chi rimarrà sicuramente chiuso, il 68% indica come motivazione la mancata convenienza dell’apertura (DECRETO RILANCIO, LO SPECIALE). I timori legati alla sicurezza C’è anche un 13% che comunque continua ad avere timori legati alla sicurezza, anche per la lunga incertezza sulla normativa relativa. Un caso emblematico è quello dei mercati: ogni comune sta provvedendo al proprio protocollo, spesso contrastante con gli altri, gettando nell'incertezza gli imprenditori. La poca chiarezza incide anche per il 13% di operatori che non ha ancora adeguato il locale e/o l'organizzazione del lavoro alle nuove disposizioni. Un compito aggravato dagli oneri dell'adeguamento, tra sanificazione e Dpi per i lavoratori e i clienti: 8 negozi e pubblici esercizi su 10 certificano di non essere riusciti a procurarsi le mascherine a prezzo calmierato (INAIL: CONTAGIO SUL LAVORO NON È RESPONSABILITÀ DEL DATORE).