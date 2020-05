Dl rilancio, Misiani a Sky TG24: serve fase 2 di riforme. VIDEO

"C'è voluto del tempo per nodi politici e tecnici per approvare un provvedimento che è molto importante: 55 miliardi sono più di 3 volte dell'ultima legge bilancio", ha detto a Sky TG24 Economia il viceministro all’Economia

È servito molto tempo per approvare il decreto Rilancio perché “abbiamo dovuto sciogliere dei nodi politici, come abbiamo visto negli ultimi giorni, come sull’articolazione del pacchetto di aiuti alle imprese o sulla questione della regolarizzazione dei lavoratori in agricoltura, delle colf e delle badanti. Abbiamo dovuto anche affrontare dei problemi tecnici non banali, uno tra tutti l’aggiornamento del Temporary Framework, le regole europee sugli aiuti di Stato, che è arrivato pochi giorni fa e che era un elemento importante per tarare e configurare gli interventi per la liquidità e i contributi a fondo perduto per le imprese. Un insieme di fattori politici e fattori tecnici di un decreto che è molto importante importate: 55 miliardi sono più di 3 volte dell'ultima legge bilancio”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia il viceministro all’Economia Antonio Misiani .

Nel decreto Rilancio “c’è anche un'idea di politica industriale che non è, per quanto riguarda in particolare le medie imprese, l'ingresso dello Stato nel capitale sociale e nei cda, ma è un affiancamento dello Stato nel rafforzamento patrimoniale delle imprese, che è un limite storico delle imprese italiane che sono creative, esportano e sono una forza del nostro sistema economico, ma sono fragili finanziariamente e dal punto di vista patrimoniale. Abbiamo previsto uno sconto fiscale per chi apporterà capitali privati nelle imprese, una garanzia statale per eventuali perdite e la possibilità dello stato di sottoscrivere, non azioni, ma strumenti finanziari partecipativi ibridi assimilabili a prestiti ma che fanno patrimonio netto”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia il viceministro all’Economia Antonio Misiani.

“La presenza dello Stato – ha spiegato Misiani - è una presenza transitoria a tempo e la vogliamo la meno invasiva possibile. Non è lo stato azionista per quanto riguarda le medie imprese. C’è anche la possibilità di ingresso nel capitale di grandi aziende tramite Cassa Depositi e Prestiti, ma sono operazioni simili a quelle che stanno facendo anche altri Paesi come la Germania in condizioni di eccezionalità”.