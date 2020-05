Coronavirus, Bonomi: Fase 2 partita male, governo non ci ha ascoltato

Il presidente designato di Confindustria a Piazza Pulita: “Fare una miriade di interventi a pioggia non serve. Le risorse economiche promesse non sono arrivate e l'effetto sull'economia è inesistente”. E indica tre misure prioritarie: “Tagliare l'Irap, pagare i debiti della P.a, sbloccare i fondi già finanziati per le opere pubbliche”

“Tagliare l’Irap, misure già varate non hanno i loro effetti" approfondimento Coronavirus, bonus baby sitter: chi può chiederlo e come funziona Gli imprenditori hanno aperto "assumendosi tutta la responsabilità", ascoltando "la disperazione" degli imprenditori, "l'angoscia" dei lavoratori, ha detto Bonomi, che ha poi indicato all’esecutivo tre misure prioritarie per le imprese: "Tagliare l'Irap, pagare i debiti della P.a alle imprese private, sbloccare i fondi già finanziati per le opere pubbliche". Le misure già varate, ha sottolineato, "non arrivano, non hanno i loro effetti". "Abbiamo chiesto espressamente un taglio dell'Irap”, ha aggiunto, che si può fare in occasione degli acconti di giugno, vale "9 miliardi. È semplice, automatico, lo Stato non deve fare nulla. È una semplificazione".

“Non ci interessa chi c'è al governo” approfondimento Coronavirus Italia, le Faq del governo sulla “fase 2”. FOTO Bonomi ha poi detto un secco “no” all’ipotesi di una patrimoniale: "Se la strada è la patrimoniale è come chiudere veramente il Paese, perché quel poco di fiducia che ha il sistema economico verrebbe meno. Dobbiamo avere l'ossessione della crescita". E sui rapporti con il governo ha specificato: "Non ci interessa" chi c'è al governo, "noi ci confrontiamo con il governo del momento, noi vogliamo discutere sui temi economici e abbiamo la sensazione che si voglia sempre spostare l'accento sulla parte politica per non entrare nel merito dei provvedimenti economici. Siamo i primi che diciamo che dobbiamo stare uniti, lavorare per il Paese, ma bisogna essere concreti e seri. Quando sentiamo certi annunci da parte di alcuni componenti del governo francamente rimaniamo perplessi". E nelle relazioni industriali "il governo deve essere arbitro, quando pensa di diventare anche giocatore vuol dire che qualcosa non funziona". L’esecutivo, ha spiegato, "deve ascoltare. Credo che stiano prendendo delle decisioni sulla scorta delle consulenze di grandi multinazionali americane e non ascoltano gli imprenditori italiani. Già il metodo non mi piace".