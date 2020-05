Mercoledì 29 aprile il differenziale ha aperto a 228 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 219 di martedì 28, e ha poi concluso a 225. Piazza Affari, dopo un avvio debole, ha terminato in forte rialzo con il Ftse Mib che ha segnato un +2,21% a 18.067 punti

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 29 aprile, ha aperto a 228 punti base, in rialzo rispetto ai 219 della chiusura di martedì 28 anche a causa della decisione di Fitch di tagliare il rating italiano a BBB-, un gradino sopra il livello junk, con outlook stabile. A metà giornata il differenziale è rimasto stabile, per poi chiudere a 225 con il tasso di rendimento del titolo decennale italiano all'1,75% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari, dopo un avvio debole, ha terminato in forte rialzo con il Ftse Mib che ha segnato un +2,21% a 18.067 punti, riportandosi sui livelli della prima settimana di marzo. Conclusione positiva anche per le altre principali Borse europee: Parigi è balzata del 2,22% a 4.671 punti, Francoforte del 2,89% a 11.107 punti e Londra del 2,77% a 6.123 punti.

L'andamento del 28 aprile

Martedì 28 aprile, lo spread ha chiuso a 219 punti base, stabile rispetto all'apertura in cui aveva segnato 218 punti base e poco mosso nei confronti della chiusura a 221 del giorno prima. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1,72%. La Borsa di Milano ieri ha chiuso in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,71%. Bene anche le altre Borse europee, tutte in rialzo con gli investitori concentrati sulla fase delle riaperture delle attività produttive, dopo il lockdown causato dal coronavirus. Hanno chiuso in rialzo Londra (+1,91%), Parigi (+1,43%), Francoforte (+1,27%), Madrid (+1,55%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).