Apertura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 28 aprile, all'avvio ha segnato 218 punti base, contro i 221 della chiusura di lunedì 27. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 1,71% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,28% a 17.428 punti. Avvio poco mosso per le Borse europee: Parigi segna un +0,05% con il Cac 40 a 4.507 punti. Sotto la parità Londra (-0,08%) con il Ftse 100 a 5.884 punti e Francoforte (-0,01%) con il Dax a quota 10.658 punti.

L’andamento del 27 aprile

Ieri, lunedì 27 aprile, lo spread aveva aperto a 218 punti base, contro i 231 della chiusura di venerdì 24. A fine seduta, poi, il differenziale aveva terminato a quota 221, con il rendimento del decennale del Tesoro sceso all'1,75%. Era stata una giornata positiva per Piazza Affari e per le altre Borse europee. A Milano, in chiusura, il Ftse Mib aveva guadagnato il 3,09% a 17.380 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Avevano terminato in rialzo anche gli altri principali Mercati europei: la maglia rosa era andata a Francoforte (3,13%) a 10.659 punti, seguita da Parigi (+2,55%) a 4.505 punti, Madrid (+1,78%) a 6.731 punti e Londra (1,34%) a 5.829 punti.

Data ultima modifica 28 aprile 2020 ore 09:20