Apertura in netto rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 24 aprile, all'avvio ha segnato 255 punti base, contro i 241 della chiusura di giovedì 23. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,08% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 23 aprile

Giovedì 23 aprile, lo spread ha chiuso a 241 punti base dopo aver aperto a 238 punti base, in netto calo rispetto ai 248 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del decennale del Tesoro è sceso sotto la soglia del 2%, all'1,98%. Ieri seduta ampiamente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,47%. Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento: Parigi ha concluso la seduta in crescita dello 0,89%, con Londra salita dello 0,94% e Francoforte dello 0,95% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).