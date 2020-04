Nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus bisognerà stare ancora a distanza e, quasi sempre, bisognerà indossare le mascherine. Proprio su questo punto, nella conferenza stampa del 26 aprile, è intervenuto il premier Conte, che ha anticipato: "Abbiamo sollecitato il commissario Arcuri affinché venga fissato il prezzo di mercato, si tratta di un prezzo equo che abbiamo posto a 0,50 centesimi di euro per ogni mascherina chirurgica". "Inoltre", ha precisato il presidente del Consiglio, "il nostro impegno è quello di eliminare completamente l'Iva". Una misura, questa, pensata dal governo per mettere un freno alla "lievitazione ingiustificabile" dei prezzi per i dispositivi di protezione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE NOVITÀ DELLA FASE 2 - COME CAMBIANO I TRASPORTI - I DATI DELL'ITALIA: GRAFICHE).

Quando si deve indossare la mascherina

Nel nuovo Dcpm del governo, sulle mascherine, all’articolo 3 viene spiegato che, per contenere la diffusione del coronavirus, "è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". Le mascherine andranno poi indossate anche negli incontri con i congiunti (IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - FOTO). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, "nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".

Ok a mascherine lavabili o auto-prodotte

Nella Fase 2, il Dpcm chiarisce che potranno comunque essere utilizzate "mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".