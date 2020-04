Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 20.20 sulla fase due dell'emergenza Coronavirus. Da quanto si apprende, il governo accelera sul Dpcm che prevede le riaperture per la fase 2 dal 4 maggio. (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE - LA FASE 2)

Cosa dirà Conte in conferenza

Il provvedimento, secondo quanto emerge nel corso della cabina di regia tra governo e enti locali, potrebbe essere pronto entro questa sera anche se, interpellate a riguardo, fonti di Palazzo Chigi non confermano ufficialmente questa tempistica. Intanto, secondo le prime indiscrezioni, tra le altre cose si va verso l’ok al cibo da asporto, a consentire l'attività motoria ma solo individuale, all'obbligo di indossare la mascherina in strada e sui mezzi e al permesso di visitare i parenti (FOTO SIMBOLO DELL'EMERGENZA – IN ARRIVO L’APP PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI - ARCURI: IL 4 MAGGIO VIA AI TEST SIEROLOGICI)