Apertura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 22 aprile, all'avvio ha segnato 262 punti base, contro i 263 della chiusura di martedì 21 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell'1% a 16.615 punti.

L’andamento del 21 aprile

Martedì 21 aprile, lo spread ha chiuso a 263 punti base dopo aver sfiorato quota 270. Si è trattato di un netto rialzo, dato che il valore aveva aperto a 239 punti base. Il rendimento del differenziale 10 anni italiano si è attestato al 2,15%. Ieri seduta in forte calo per Piazza Affari e per le altre Borse europee. Chiusura ampiamente negativa per Milano: l'indice Ftse Mib ha segnato un calo finale del 3,59%. Male anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente: Londra ha chiuso in ribasso del 2,99%, con Francoforte scivolata del 3,99% e Parigi del 3,77% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

