Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 21 aprile, ha aperto a 239 punti base, stabile rispetto alla chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,93% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib perde l'1,47% a 16.816 punti. Con le tensioni sul petrolio, inizio negativo anche per le altre Borse europee. Francoforte cede l'1,47% con il Dax a quota 10.519 punti, Parigi perde l'1,34% con il Cac 40 a quota 4.467 punti mentre Londra registra un -1,45% con il Ftse 100 a 5.740 punti.

L'andamento del 20 aprile

Ieri, lunedì 20 aprile, lo spread aveva aperto a 232 punti base, per poi chiudere in netto rialzo a quota 239 e con il rendimento del decennale del Tesoro all'1,93%. Piazza Affari ha chiuso poco mossa, con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,05% a 17.064 punti. Chiusura in rialzo per le altre principali Borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,65% a 4.528 punti, Francoforte lo 0,37% a 10.665 punti e Londra lo 0,45% a 5.812 punti. Negativa solo Madrid, che ha ceduto lo 0,99% a 6.807 punti. È crollato, invece, il petrolio Wti che prima è sceso sotto il dollaro al barile e poi ha girato e chiuso in negativo, per la prima volta nella storia, con il tonfo finale a -305% a -37,63 dollari. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 21 aprile 2020 ore 09:24