Spread Btp/Bund chiude a 195 punti oggi 8 aprile

Chiusura in deciso calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): il differenziale, dopo aver aperto a 206 punti e aver toccato quota 215 in seguito alla decisione dell'Eurogruppo di rinviare la riunione sugli strumenti anti-coronavirus al 9 aprile, ha terminato la seduta a 195, con il rendimento del decennale del Tesoro all'1,64% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha concluso in calo: l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,18% a 17.380 punti. Chiusura contrastata per le principali Borse europee: Parigi ha guadagnato lo 0,1% a 4.442 punti, mentre Londra (-0,47% a 5.677 punti) e Francoforte (-0,3% a 10.325 punti) hanno chiuso in negativo.

L’andamento del 7 aprile

Martedì 7 aprile lo spread aveva chiuso la giornata a 192 punti base, dopo aver aperto a 189 e dopo essere sceso fino a 186. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1,61%. La Borsa di Milano aveva chiuso in positivo: l’indice Ftse Mib, dopo aver ridotto i guadagni nel finale, aveva terminato le contrattazioni in rialzo del 2,19% a 17.411 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Bene a fine seduta anche le altre principali Borse europee: in terreno positivo Francoforte (+2,79%), Londra (+2,19%), Parigi (+2,12%) e Madrid (+1,5%).