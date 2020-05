Martedì 7 aprile il differenziale ha aperto a 189 punti base, per poi scendere a quota 186 a metà giornata e chiudere a 192. La Borsa di Milano ha terminato in positivo: l’indice Ftse Mib ha concluso in rialzo del 2,19% a 17.411 punti

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 7 aprile, ha aperto a 189 punti base e, dopo essere sceso fino a 186, ha concluso a 192. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,61% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano ha chiuso in positivo: l’indice Ftse Mib, dopo aver ridotto i guadagni nel finale, ha terminato le contrattazioni in rialzo del 2,19% a 17.411 punti. Bene a fine seduta anche le altre principali Borse europee, in attesa di conoscere le decisioni dell'Eurogruppo sulle misure per contrastare la crisi economica innescata dal coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). In terreno positivo Francoforte (+2,79%), Londra (+2,19%), Parigi (+2,12%) e Madrid (+1,5%).

L'andamento del 6 aprile

Lunedì 6 aprile, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 191 punti base, in calo rispetto all'apertura a 194 punti base e ai 199 della chiusura di venerdì 3 aprile. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,48%. Prima giornata di settimana di forte recupero per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita del 4% netto a 17.039 punti. Bene anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente: Francoforte è stata la miglior Borsa tra le principali europee e ha segnato un rialzo finale del 5,77%, con Parigi in crescita del 4,61%. Solo leggermente più cauta Londra, che ha chiuso in aumento del 3,11%, dopo il ricovero del premier Boris Johnson per coronavirus (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).