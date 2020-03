Spread Btp/Bund apre a 161 punti oggi 27 marzo

Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 27 marzo, all'avvio ha segnato 161 punti base, contro i 158 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,18% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in forte calo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede l'1,97% a 17.018 punti. Avvio negativo anche per le altre Borse europee: Francoforte perde il 2,07% con il Dax a quota 9.793 punti. Parigi segna un -2,41% con il Cac 40 a 4.433 punti, mentre Londra registra un -3,18 con il Ftse 100 a 5.635 punti.

L’andamento del 26 marzo

Giovedì 26 marzo lo spread, lo spread aveva aperto a 180 punti base per poi chiudere con un brusco ribasso a quota 158, con il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro all'1,21%. Chiusura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib aveva guadagnato lo 0,73% a 17.369 punti. Chiusura in positivo anche per le altre principali Borse europee. Parigi in testa (+2,51%) a 4.543 punti, seguita da Londra (+1,46%) a 5.771 punti, Francoforte (+1,28%) a 10.000 punti e Madrid (+1,31%) a 7.033 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 27 marzo 2020 ore 09:14