Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 25 marzo, all'avvio ha segnato 188 punti base, stesso valore della chiusura di martedì 24. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,54% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre in aumento all'indomani del suo quarto maggior rialzo di sempre. L'indice Ftse Mib segna un guadagno dell'1,76 per cento. Buona partenza anche per le altre Borse europee. Francoforte guadagna il 2,96%, Parigi il 2,29% e Londra alle prime battute segna un rialzo dell'1,52 per cento.

L’andamento del 20 marzo

Martedì 24 marzo lo spread, dopo un’apertura a 193 punti base, ha chiuso in calo a 188 con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,55%. Piazza Affari ha concluso la seduta con un brillante +8,9%. Molto bene anche le altre borse europee: la migliore è stata Francoforte (+10,9%) a 9.700 punti, seguita da Londra (+9,05%) a 5.446 punti, Parigi (+8,39%) a 4.242 punti, Madrid (+7,82%) a 6.717 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 25 marzo 2020 ore 09:31