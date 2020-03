Sono circa 25 milioni i posti di lavoro che potrebbero andare perduti nel mondo a causa della pandemia da Coronavirus. A lanciare l’allarme è l'Ilo, l'agenzia Onu sul lavoro. "La crisi economica creata dalla pandemia da Covid-19 potrebbe far aumentare il numero di disoccupati", rivela lo studio. Tuttavia, secondo l'Ilo, una risposta coordinata della comunità internazionale potrebbe "ridurre in modo significativo" quel dato (LA DIRETTA - LO SPECIALE - IL PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI).

A rischio fino a 3.400 miliardi di dollari

Non soltanto i posti di lavoro. L’agenzia delle Nazioni Unite ha anche calcolato che la pandemia da Covid-19, oltre ai milioni di disoccupati, genererà numerose perdite in termini economici per i lavoratori. In particolare, avverte l'Ilo, potrebbero andare in fumo tra gli 860 e i 3.400 miliardi di dollari entro la fine del 2020 (LE MISURE ECONOMICHE IN ITALIA).